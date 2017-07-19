14 yerli turizmci 28 yeni otel yapıyor
Türk turizmi tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşıyor.
2019 yılında toparlanması beklenen turizmde faaliyet gösteren Dedeman’dan Rixos’a Aksoy’dan Limak’a, NG’den Elite World Hotels’e kadar 14 yerli turizm grubu ise yatırımlarında hız kesmedi.
Bodrum’dan İstanbul’a, Sapanca’dan Maldivler’e kadar Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde 28 otel, planlama ve yatırım aşamasında.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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