90 milyon dolara Kıbrıs’ta otel yapacak

Eylül 25, 2018 0 Yorum 876 Okunma
90 milyon dolara Kıbrıs’ta otel yapacak

Altınbaş kardeşlerden Ali, Sofu ve Vakkas Altınbaş, Kuzey Kıbrıs’ta otel yatırımına soyundu.

Girne’de 60 bin metrekarelik alanda 306 odalı olarak yapılması planlanan otelin 90 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Otelin iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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