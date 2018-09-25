90 milyon dolara Kıbrıs’ta otel yapacak
Altınbaş kardeşlerden Ali, Sofu ve Vakkas Altınbaş, Kuzey Kıbrıs’ta otel yatırımına soyundu.
Girne’de 60 bin metrekarelik alanda 306 odalı olarak yapılması planlanan otelin 90 milyon dolara mal olması bekleniyor.
Otelin iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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