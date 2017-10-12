‘Altın Boynuz’ turizmle yeniden hayat buluyor
Osmanlı döneminde cazibe merkezi olan Haliç, turizm yatırımlarıyla yeniden hayat buluyor.
Halen yerli ve yabancı 10 otel markasına ev sahipliği yapan bölgede üç yeni otel planlanıyor.
Bölge, Haliç manzarası ve tarihi yarımadaya yakınlığıyla yabancı turistlerce tercih ediliyor.
Haliç Port projesinin devreye alınmasıyla birlikte bölgenin uluslararası arenada tanıtılması da planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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