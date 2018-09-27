Antalya’da oteller doldu sıra fiyat artışına geldi

Eylül 27, 2018 0 Yorum 344 Okunma
Antalya’da oteller doldu sıra fiyat artışına geldi

Turizmin başkenti Antalya bu yıl yüksek dolulukların yaşandığı bir sezon geçiriyor.

2018’i 13,5-14 milyon turistle tamamlaması beklenen bölgede doluluk oranları yüzde 90’ı aştı.

Fakat fiyatların 2014 yılı seviyelerini ancak 2020’de yakalayabileceği tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap