Antalya’da oteller doldu sıra fiyat artışına geldi
Turizmin başkenti Antalya bu yıl yüksek dolulukların yaşandığı bir sezon geçiriyor.
2018’i 13,5-14 milyon turistle tamamlaması beklenen bölgede doluluk oranları yüzde 90’ı aştı.
Fakat fiyatların 2014 yılı seviyelerini ancak 2020’de yakalayabileceği tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi Ödül Töreni
Sonraki haber Yılbaşında ücretlere ne kadar zam gelecek?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?