GEM ile 59,4 milyon TL’lik sözleşme imzaladık
- Alternatif yatırım grubu olan GEM Global Yield Fund ile azami tutarı 59,4 milyon TL olan sermaye iştirak ve hisse satın alma hakkı sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla sağlanacağımız kaynağı, işletme sermayemizi güçlendirmek amacıyla kullanılacağız.
- Sözü edilen azami tutarın 45 milyon TL’lik kısmı, üç yıl süreyle yararlanılabilecek ‘Sermaye İştirak Programı’ kapsamında sağlanacak.
- Geriye kalan 14,4 milyon TL’lik kısım ise GEM’in üç yıl içerisinde Martı Otel olarak çıkaracağımız 8 milyon adet hisseyi beher hisse değeri 1,80 TL bedel üzerinden satın alma hakkını kullanması durumunda sağlanacak.
- Martı Otel İşletmeleri olarak 50 yıl önce Türkiye’nin ilk resort tesisi olan Marmaris Martı Resort Otel ile faaliyetlerimize başladık. 1990’da halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem gören ilk Türk turizm şirketi unvanını kazandık.
- 2 bin 300 yatak kapasiteli altı tesisimiz ve 380 yat kapasiteli Martı Marina ile yaklaşık bin 200 çalışanı bünyemizde barındırıyoruz. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti anlayışıyla ve yeni yatırımlarla başarımızı geleceğe taşıyacağız.
Şirket yetkilileri
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