İstanbul iyi günlere 2020’de dönecek
İstanbul, turizmde son birkaç yıldır zorlu günler geçiriyor.
Son bir yılda İstanbul’daki otellerin doluluk ve oda fiyatlarında ciddi bir toparlanma olsa da eski iyi günlere hala dönülemedi.
İstanbul turizminde iyi günlere dönüş için 2020 yılına randevu veriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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