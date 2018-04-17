İstanbul otelleri yaralarını sarıyor
Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olan İstanbul, 2016 yılında turizmde ciddi bir kan kaybı yaşamıştı. İstanbul otelleri doluluk ve fiyatta dip yaparken 5 yıldızlı oteller 4 yıldızlı otel fiyatlarına pazarlanır hale geldi.
Gezi parkı protestoları ile başlayan, terör olayları ile devam eden süreç, 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL nedeniyle Avrupalı turistin kentten elini eteğini çekmesine neden oldu.
Ancak son dönemde güvenlik algısının pozitif yönde değişmesi, banka, inşaat, IT, telekomünikasyon ve ilaç firmalarının toplantı sayısını artırmaları sektörde hareketliliğe neden oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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