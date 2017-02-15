Krizdeki turizmde transfer sezonu açıldı
Turizmin krizle sınavı devam ediyor. İstanbul’daki şehir otellerinde doluluk oranları hala düşük.
Turizmin başkenti Antalya’da ise sezonun açılmasına iki ay kaldı ve erken rezervasyon verileri izleniyor.
Turizmde yaşanan bu daralmanın faturası yöneticilerin görev sürelerini kısaltırken transferlerin ise önünü açıyor.
Son üç ayda 12 yönetici terfi ederken 20 yönetici de transfer oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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