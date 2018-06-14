Kurlardaki yükseliş turizme yarayacak

Haziran 14, 2018 0 Yorum 90 Okunma
Kurlardaki yükseliş turizme yarayacak

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş turizmde Türkiye’yi rakiplerine göre cazip hale getirdi.

Kur artışlarıyla Türkiye’nin daha ucuz hale gelmesinin ziyaretçi sayısını arttırması bekleniyor.

Yurtdışına çıkışların da azalacağı ve iç turizme kayış olacağı tahmin ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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