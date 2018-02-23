Mutfak eşyalarına turizm dopingi
Mutfak eşyaları sektörü, 10 milyar dolara ulaşan pazar büyüklüğüyle Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri. 2015’ten beri turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların en çok etkilediği sektörlerden biri olan mutfak eşyaları sektörü, 2017’de yakalanan ivmeyle toparlanmaya başladı.
Turizmdeki toparlanmanın sektöre 2 milyar dolarlık katkı sağladığı tahmin ediliyor. Sektör 2018’den de umutlu. 2018 yılında da yaklaşık 40 milyon turist beklendiğini söyleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Uğur Kaymak, “2018 yılında turizmin sektörümüzün büyümesine yüzde 10’luk katkı sağlamasını bekliyoruz.
2018’de KDV indirimi de getirilirse toplamda yüzde 30 civarında bir büyüme yakalanmasını hedefliyoruz” diyor. Sektör 2017 yılını yaklaşık 4,3 milyar dolar ihracatla kapattı.
Uğur Kaymak, “Markalı ve inovatif katma değerli ürünlerle, daha fazla fuarlara katılımla ve yurtdışı organizasyonlarıyla beş yıl içerisinde rahatlıkla dünya dördüncüsü olmayı öngörüyoruz” diye konuşuyor.
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