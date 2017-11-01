Otel yatırımlarının yeni gözdesi oluyor
Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan kenti Çanakkale, turizm yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
Günübirlikçilerle birlikte yılda 2 milyon turiste ev sahipliği yapan kentin turizmdeki hedefi konaklama sayılarını artırmak.
Çanakkale 1915 Köprüsü ve yeni inşa edilecek otoyollarla birlikte İstanbul’a daha da yakınlaşacak olan kentte turizm gelişirken yeni otel yatırımları da yapılıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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