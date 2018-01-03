Toparlanma var,sıkıntı kârlılıkta
2017’de turizmde toparlanma gözlendi ama düşen fiyatlar nedeniyle kârlılık azaldı. Kongrelerin geri dönmesinin 2019’u bulması beklense de kıyı bölgeleri için iyi sinyaller geliyor.
En önemli pazarlar olan İngiltere, Almanya ve Rusya’da yükseliş görülüyor. Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda yaşanan terör olayları en çok turizm sektörünü vurdu.
Ortadoğu’daki savaş ortamı ve terör olaylarından en derin etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’nin 2018 yılında çıkış sürecine girmesi bekleniyor.
Çünkü gerilimlere rağmen insanların tatil ihtiyacı bitmiyor, sadece tatil alışkanlıkları şekil değiştiriyor.
Dünya genelinde ulaşımın kolaylaşması insanların tatillerinde kalış sürelerinin azalmasına neden olurken, yıl içinde yapılan tatil sayısı ise 2-3’e çıkmış bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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