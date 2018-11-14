Turist başına gelir nasıl artırılacak?

Kasım 14, 2018 0 Yorum 153 Okunma
Turist başına gelir nasıl artırılacak?

Türkiye turizmde iyi bir hizmet kalitesine sahip ama turist başına harcama konusunda rakiplerinin çok gerisinde.

İspanya, İtalya, Yunanistan’da bin 500 doları aşan bu tutar Türkiye’de 638 dolara indi.

Sektör bu düşüşü tersine çevirmek için atağa hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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