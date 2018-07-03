Turistlerin tercihleri hangi yönde değişiyor?

Temmuz 3, 2018 0 Yorum 152 Okunma
Turistlerin tercihleri hangi yönde değişiyor?

Akdeniz’in gözde tatil cennetlerinden biri olan Türkiye’de turizmde kötü günler geride kalmışa benziyor.

Bu yıl ve gelecek yıllarda turizmin yeniden zirve yapması bekleniyor.

Bu ortamda İngilizlerden Çinlilere turistlerin tatil tercihlerini mercek altına aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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