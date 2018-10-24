Turizm sezonunu ‘üçüncü yaş’ uzatacak
Turizm sektörü için bu yıl yüzler gülüyor. Bu yıl üçüncü yaş turizminde de toparlanma var.
Sezon kapanmasına rağmen üçüncü yaş turizmi sayesinde tesislerin bir süre daha açık kalması bekleniyor.
Turizmciler, bu eğilimi önümüzdeki yıllara da yaymayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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