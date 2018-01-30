Turizm yatırımcısı dünyayı keşfediyor
Türk turizmi için son iki yıl zorlu geçti.
Sektör, hem iç pazar riskini azaltmak hem de uluslararası büyüme stratejisi adına, yurtdışına yöneldi.
Rixos’tan Divan’a kadar 15 Türk turizm grubunun yurtdışında 59 oteli var. Üç yıl içinde bu sayının 80’e ulaşması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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