Turizm yatırımcısı dünyayı keşfediyor

Ocak 30, 2018 0 Yorum 113 Okunma
Turizm yatırımcısı dünyayı keşfediyor

Türk turizmi için son iki yıl zorlu geçti.

Sektör, hem iç pazar riskini azaltmak hem de uluslararası büyüme stratejisi adına, yurtdışına yöneldi.

Rixos’tan Divan’a kadar 15 Türk turizm grubunun yurtdışında 59 oteli var. Üç yıl içinde bu sayının 80’e ulaşması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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