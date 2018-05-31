Turizmde çalışacak 24 bin kişi aranıyor

Mayıs 31, 2018 0 Yorum 47 Okunma
Turizmde çalışacak 24 bin kişi aranıyor

Krizde eleman çıkarmak zorunda kalan turizm sektöründe toparlanmayla birlikte yeni eleman arayışı başladı.

Bu yıl yüksek sezonda dolulukların yüzde 90’lara yaklaşacak olması, eleman ihtiyacını doğurdu.

Sektörde garsondan aşçıya çeşitli kademelerde 24 bin yeni eleman aranıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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