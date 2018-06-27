Turizmde eski günlere 2020’de dönebiliriz

Haziran 27, 2018 0 Yorum 129 Okunma
Turizmde eski günlere 2020’de dönebiliriz

2015 ve 2016’yı çok kötü geçiren turizm son bir yıldır toparlanıyor.

Ancak eski günlere dönüş zaman alacak gibi. Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “Çıkış 2017’de başlamıştı, 2018’de pekişecek.

2020’de de eski özlediğimiz günlere kavuşabiliriz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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