Turizmdeki toparlanma yatırımlara hareket verdi
Turizm sektörü kötü günleri geride bırakıp yeniden büyüme sürecine girdi.
Son iki yılda yaşanan toparlanmanın 2019’da büyümeye dönüşmesi beklentisi var.
Bu da yatırımları yeniden hareketlendirmeye başladı. 14 turizm grubu yeni otel yatırımlarını gündeme aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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