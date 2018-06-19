Turizmin her alanında toparlanma yaşanıyor

Haziran 19, 2018 0 Yorum 134 Okunma
Turizmin her alanında toparlanma yaşanıyor

Turizmi istikrarlı hale getirmenin yolu ‘deniz-kum-güneş’ üçgeninden çıkarıp çeşitleri artırmaktan geçiyor.

2015’ten önce bu alanda atılan adımlar krizde sekteye uğramıştı. Bu yıl ise yayla, kültür, golf, kruvaziyer ve kamp turizmi gibi alanlarda toparlanma var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap