Turizmin her alanında toparlanma yaşanıyor
Turizmi istikrarlı hale getirmenin yolu ‘deniz-kum-güneş’ üçgeninden çıkarıp çeşitleri artırmaktan geçiyor.
2015’ten önce bu alanda atılan adımlar krizde sekteye uğramıştı. Bu yıl ise yayla, kültür, golf, kruvaziyer ve kamp turizmi gibi alanlarda toparlanma var.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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