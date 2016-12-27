Umutlar ‘son dakika’ rezervasyonlarına bağlı
Türk turizmciler için tarihin en derin krizi 2016’da yaşandı demek abartı olmaz.
Kaybedilen kongrelerin geri dönmesinin 2019’u bulacak olması, krizin uzun süreceği yorumlarına neden oluyor.
Terörün bitmesi halinde Rus ve Avrupalı turistlerin 2017’de ‘son dakika’ rezervasyonlarıyla da olsa Türkiye’ye gelebilecekleri öngörülüyor.
Turizmcilerin iç pazara yönelik ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaları bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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