764,5 milyon TL’lik yeni yatırım yapacak

Ocak 17, 2018 0 Yorum 245 Okunma
764,5 milyon TL’lik yeni yatırım yapacak

Abdi İbrahim’in 2018 yatırım ajandası oldukça yoğun. Şirket, 600 milyon TL’lik steril ürün yatırımına başladı.

14,5 milyon TL’lik yatırımla hormon üretim alanına giriyor.

150 milyon TL’ye mal olan oftalmoloji üretimi yatırımını da tamamlamak üzere bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 



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