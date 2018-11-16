Alternatif Bank’ta altıncı üst düzey değişiklik
Katar sermayeli The Commercial Bank’ın hakim hissedar olduğu Alternatif Bank’ta üst yönetimden geçen hafta bir atama haberi daha geldi.
Bankanın teftiş kurulu başkanlığı görevine Akbank kökenli Ömer Faruk Gönener atandı. Gönener, Haziran 2018’de Alternatif Bank ailesine tedarikçi ve gider yönetimi bölüm yöneticisi olarak katılmıştı.
2016 yılı sonunda Anadolu Grubu’nun elindeki azınlık hisseleri de alan Katarlı The Commercial Bank (P.S.Q.C.), Alternatif Bank’ın hakim ortağı konumunda. Katarlı yönetimle birlikte önce Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin gibi sektörün deneyimli iki ismi yönetim kuruluna dahil edildi.
Ardından da 2017’nin eylül ayında yine Akbank’tan Cenk Kaan Gür genel müdür olarak transfer edildi. Gür ile birlikte de bankanın üst yönetiminde değişim başladı. Ömer Faruk Gönener ile birlikte bu yıl banka üst yönetimde altıncı atama işlemi gerçekleşmiş oldu.
Akbank kökenli Cenk Kaan Gür yönetimi, bu yıl içinde bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Akbank’tan Esra Beyzadeoğlu’nu ve Alternatif Yatırım genel müdürlüğüne de Ak Yatırım’da genel müdürlük yapmış bir isim olan Atilla Penbeci’yi transfer etmişti.
Banka üst yönetiminde bu yıl yapılan diğer üç atama ise şöyle:
• Kurumsal ve bireysel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığına Garanti Bankası’ndan transfer edilen Yeşim Şimşek getirildi.
• Mart ayında mali işler ve planlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Denizbank’tan transfer edilen Önder Özcan atandı.
• İnsan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine BNP Paribas Cardif Türkiye’den Ebru Taşcı Firuzbay getirildi.
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