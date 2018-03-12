Anadolu’nun markaları ödüllendirildi
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde Vodafone Türkiye ve Fiba-banka sponsorluğunda, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen ‘Anadolu Markaları Yarışma-sı’nın 2017 sonuçları açıklandı.
Anadolu’da marka bilincini yerleştirmek ve markalaşma yolunda ilerleyen şirketlerin başarılarını ödüllendirmek hedefiyle düzenlenen yarışma kapsamında, dört kategoride 17 ödül verildi.
“Ülkemizin kurumsal bir vatandaşı olarak ‘yarına hazır’ işletmelerin sayısını artırıp Türkiye’nin ekonomik başarısını yükseltmesine destek olmaya devam edeceğiz” diyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu noktadan hareketle, Anadolu Markaları organizasyonu ile Türkiye’yi il il dolaşmaya devam edeceklerini söylüyor.
Şahin böylece KOBİ’leri dijital geleceğe hazır olmak için izleyebilecekleri yol haritası konusunda bilgilendirmeyi sürdüreceklerini aktarıyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert isgördükleri Anadolu KOBİ’lerinin güçlenmesinin bankanın öncelikleri arasında oluğunu aktarıyor.
Mert, firmalara markalaşma yolunda ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağladıklarını söylüyor. Ve “KOBİ’lere özel, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile bankacılık desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz” diyor.
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