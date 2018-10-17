Düşük yatırım bedeliyle yüksek kâr sunuyor
Kiosk, giderek yaygınlaşan bir iş modeli.
Düşük yatırım maliyetiyle yüksek kâr marjı sunan bu modelde kahveden dondurmaya, baharattan çikolataya birçok ürün satılıyor.
Yaptığımız araştırmaya göre sekiz marka 2019 sonuna kadar 73 kiosk şube açacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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