Hızlı büyümek için teknik tekstili seçti
Kökeni neredeyse 80 yıl öncesine giden Hassan Group, teknik tekstil ile büyüyor.
Otomotiv halılarından izolasyon keçelerine, temizlik bezlerinden medikal ürünlere kadar pek çok alanda üretim yapan grup 60 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor.
Şirket, katma değerli üretim için yeni yatırımlara hazırlanıyor.
Geçen yıl 232 milyon dolarlık ciroya ulaşan şirket bu yıl yüzde 5 büyüme hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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