İşsizlik 2017’ye düşüşle başladı
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI OCAKTA YÜZDE 11,8’E İNDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerine göre, ocak ayında işsizlik oranı yüzde 11,8 oldu. Bu oran aralık ayında yüzde 12’ydi. Buna göre işsizlik oranı 2017 yılına 0,2 puanlık bir düşüşle giriş yaptı.
Yazının başlığının ve ilk paragrafta okuduklarınızın, geçen hafta bu konuyla ilgili olarak günlük basında okuduklarınızdan epey farklı olduğunu biliyoruz. Günlük basında genelde ocak ayında işsizlik oranının 0,3 puanlık artışla yüzde 12,7’den yüzde 13’e çıktığı yazıldı.
Ancak bu oranlar mevsimsel düzeltilmemiş verilere ait. Mevsimsel eğilimler yüzünden zaten her yıl ocak ayında işsizlik oranı aralık ayındakinden yüksek oluyor. Bu nedenle gerçek durumu görmek için mevsimsel düzeltilmiş verilere bakmak gerekiyor.
Esasında mevsimsel düzeltilmiş veriler de uzun zamandır TÜİK tarafından yayınlanıyor ama nedense bunlar hala günlük basının dikkatini çekebilmiş değil. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre işsizlikte geçen yılın bahar aylarından beri yükseliş vardı.
Sekiz ayda 2,1 puanı bulan bu yükseliş eylül ayında mola vermiş ama daha sonra devam etmişti. Ocak ayındaki düşüş de böyle bir mola olabilir. Çünkü öncü göstergeler ekonomik büyümenin işsizlikte düşüşe imkan verecek düzeyde seyretmediğine işaret ediyor.
İki hafta önce bu sayfalarda yazdığımız gibi (bkz. İşsizlikte düşüş için büyüme kaç olmalı?, Ekonomist, Sayı 2017/15, 9 Nisan 2017), Türkiye’de işsizlik oranının düşmesi için ekonominin yüzde 5,5-6’nın üzerinde büyümesi gerekiyor.
Büyüme bunun yanına bile yaklaşamadığı için önümüzdeki aylarda işsizlikte yeniden yükseliş görebiliriz. Tabii burada halen devam eden istihdam seferberliğinin ne kadar etkili olacağı da önem taşıyor.
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