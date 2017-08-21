İşsizlik oranındaki düşüş durdu
MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,3’TE KALDI.
Geçen yılın son ayında yüzde 11,9’a vuran mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, bu yılın başından bu yana düşüş eğilimindeydi. Dört ayda 0,6 punı bulan bu düşüşle nisan ayında yüzde 11,3’e kadar gerilemişti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak bu düşüş mayıs ayında sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı mayıs ayında değişim göstermedi ve yüzde 11,3 seviyesinde sabit kaldı.
TÜİK’in mevsimsel düzeltilmiş verilerine bakılırsa, yılın ilk birkaç ayında istihdamda ciddi artışlar vardı. Ocak ayındaki istihdam artışı 230 bini bulmuştu. Ancak bu artış giderek zayıflayarak şubat ayında 137 bine, mart ayında 109 bine, nisan ayında 79 bine ve mayıs ayında da 44 bine kadar düştü.
Mayıs ayındaki istihdam artışı işgücündeki artışın bir miktar altında kalınca da işsizlikteki düşüşün durması kaçınılmaz oldu. İşgücü piyasasında mayıs ayı verileri aynı zamanda ikinci çeyrek dönemin verileri oluyor. Her ne kadar mayıs ayında işsizlikteki düşüş aylık bazda durmuş olsa da üç aylık bazda devam ediyor.
Şubat ayında yani yılın ilk çeyreğinde mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 11,6’ydı. Buna göre ikinci çeyrekte işsizlik oranı 0,3 puan düştü. Geçen yılın son üç çeyreğinde hızla yükselen mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranında bu yılın ilk çeyreğinde ise 0,1 puanlık düşüş yaşanmıştı.
Bu düşüş ikinci çeyrekte biraz kuvvetlenmiş görünüyor. Ancak aylık verilerde mayıs ayında görülen duraklama, söz konusu düşüşün üçüncü çeyrekte de devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.
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