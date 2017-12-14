‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’
‘Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır!’ sloganıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’ yarışmasında, ödüller sahiplerini buldu.
Adil Altaş, ‘Miras’, Burak Ciritoğlu ‘Kumbara Sakinleri’ ve Bülent Gökçek ‘Kurtuluş’ isimli filmleriyle ilk üçe girdi.
Bu isimlere ödüllerini TSPB Başkanı İlhami Koç, TSPB Başkan Vekili Dr. Berra Doğaner ve TSPB Yönetim Kurulu Üyesi Gülsevin Çipli verdi.
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