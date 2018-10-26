Kızılhan ailesi eğitim sektörüne girdi
Türkiye’de özel okul sayısı hızla artıyor. 2002’de 233 bin öğrenci özel okula giderken bugün toplam 1 milyon 300 bini aşkın öğrencinin eğitim hayatına özel okullarda devam ettiği görülüyor. Sektöre farklı alanlarda yatırım yapan kurumlar da ilgi gösteriyor.
Teknik müteahhitlik firması AE ARMAELEKTROPANÇ’ın kurucusu olan Kızılhan Ailesi de bu alana yatırım yapanların arasına girdi. Doğa Okulları’nın uzun süre CEO’luğunu yapan Uğur Gazanker ve ekibinin kurguladığı bir proje olarak başlayan GEO Koleji, Kızılhan Ailesi tarafından satın alındı.
İki kampüste eğitime başladıklarını söyleyen GEO Koleji CEO’su Lütfullah Kutlu, bu iki okulun doluluğunu artırmak ve müfredatın uygulanmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtiyor.
2023’e kadar okul sayısını 30’un üzerine çıkarmak niyetinde olduklarının altını çizen Kutlu, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’nın da okul açmak istedikleri iller arasında yer aldığını aktarıyor.
Bu büyümenin yeni açacakları okulların yanı sıra var olan okulların satın alınmasıyla da gerçekleşebileceğini ifade eden Kutlu’nun uzun vadeli hayali ise GEO Koleji’ni eğitimde uluslararası bir marka haline getirmek.
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