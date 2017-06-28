Makarnanın gözü dünyanın zirvesinde

Haziran 28, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Makarnanın gözü dünyanın zirvesinde

İtalya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı olan Türkiye, bu yıl ihracatta sıçrama bekliyor.

Çin ve Hindistan’daki talep artışıyla ilk dört ayda yüzde 22’lik ihracat artışı yakalayan sektör, geçen yılki 422 milyon dolarlık ihracatını bu yıl 700 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Makarna pazarının büyümesinde yeni ürünlerin önemli katkısının olduğu ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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