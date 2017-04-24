Sani Şener’den mutluluğun tarifi
Havayolu sektörünün önde gelen şirketlerinden olan ve geçen yıl 104 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları’nın CEO’su Sani Şener’den mutluluğa dair güzel bir tarif geldi.
Yaptığımız sohbette hava limanlarında yolcuları mutlu etmek için çalıştıklarını ve mutluluklarını ölçümleyebildiklerini söyleyen Sani Şener, mutluluğu kalkınmanın bir ölçüsü olarak ifade ediyor.
Ekonomilerin gelişmesini sadece büyümeyle yani GSYH ile ölçmenin doğru bir netice vermediğini söyleyen Şener, mutluluk ve kalkınmayla ilgili şu çarpıcı değerlendirmeyi yapıyor: “Ekonomik büyüme GSYH’nın artmasıdır fakat bunu halkın mutluluğuna yansıtamazsanız, o zaman bu büyüme başarısı kalkınma ile taçlanmadığında mutlu olamazsınız. Kalkınma insanların mutluluğudur.
Toplum, adalet duygusu, ahlak, saygı, güven olunca mutlu oluyor ve kalkınma oluyor. Kalkınma öğrenci başına düşen öğretmen sayısı, hasta başına doktor sayısının fazla olmasıdır. Biz kendi şirketlerimizde de bunu uyguluyoruz.
Bu sanal gibi görünse de ölçülebiliyor. Mesela güvenlik veya pasaportta daha az beklediklerinde bu harcamalarına yansıyor. Mutlu yolcular 10,6 Euro daha fazla harcıyor. Kalkınma ve büyüme birbirinin olmazsa olmazı iki ögedir. Neticede gergin ve kutuplaşmış bir toplumdan kalkınma bekleyemezsiniz.”
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