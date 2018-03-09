SGK ile protokol imzaladı
Ziraat Bankası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, Bağ-Kur kapsamında birikmiş sigorta prim borcu bulunan çiftçilerin prim borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla kredilendirilerek ödenmesine yönelik protokol imzalandı.
Böylelikle Ziraat Bankası ve SGK arasında 13.02.2018 tarihinde imzalanan protokol ile diğer Bağ-Kurlulara sağlanan avantajlı kredi olanağı çiftçilere de tanınmış oldu.
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