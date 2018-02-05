Turizmde 2017’yi toparlanmayla geçirdik
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, ülkemizi geçen yıl 38,6 milyon kişi ziyaret etti ve bunlar 26,3 milyar dolarlık harcama yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2016 yılındaki ziyaretçi sayısı 31.4 milyon kişi ve bunlardan elde edilen turizm geliri ise 22,1 milyar dolardı. Buna göre 2017’de Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı yüzde 23,1 ve turizm geliri ise yüzde 18,9 artış gösterdi.
Bu oranlar müthiş görünse de sadece bir toparlanmaya işaret ediyor. Çünkü önceki iki yılda turizmde büyük bir düşüş yaşamıştık. En önemli pazarımız olan Avrupa’daki ekonomik yavaşlama, Rusya’daki resesyon ve artan terör olayları gibi nedenlerle 2015 yılında başlayan düşüş 2016 yılında iyice derinleşmiş ve Türkiye’yi turizmde dokuz yıl geriye götürmüştü.
2017’de yaşanan toparlanma bu kaybı tamamıyla telafi edemedi. Ziyaretçi başına harcama azaldığı için özellikle turizm gelirinde hala önceki yılların çok gerisindeyiz. 2017’deki turizm geliri 2011 yılındaki düzeyinin bile gerisinde kalıyor. 2017’deki ziyaretçi sayısı da 2013 yılındaki seviyesinin altında bulunuyor.
2017’deki toparlanmanın verdiği umutla turizmciler 2018’e iyimser girdi. Bu iyimserliğin ne ölçüde hayata geçeceğini henüz bilemiyoruz. Küresel ekonomideki gelişmeler bu açıdan umut verici ama bunun için Ortadoğu’daki çatışmaların da fazla alevlenmemesi şart görünüyor.
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