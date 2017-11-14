Wunderman, directComm ile birleşti
WPP şirketlerinden biri olan Wunderman, Türkiye’deki gücünü directComm Marketing Group ile birleştirdi. Wunderman CEO’su Sanem Oktar, “Bu birleşmeyle Türkiye’nin veriye dayalı ilk yaratıcı iletişim ajansını yaratmış olduk.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bizim farkımız, sahip olduğumuz teknolojiyi ve altyapıyı, analitik ve yaratıcı gücümüzle birleştirmek” diye konuşuyor.
Uluslararası iletişim gruplarından biri olan WPP, 2015’te Türk pazarlama şirketi directComm Marketing Group’un çoğunluk hisselerini almıştı.
WPP, ekim ayında ise en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Wunderman ile directComm Group’u birleştirdi. Bu operasyonun amacı ise yerel tecrübe ile global vizyonu, bilgi birikimini ve teknolojik yatırımı bir araya getirerek ihtiyaç duyulan yeni nesil ajansı oluşturmak olarak açıklandı.
Wunderman CEO’su Sanem Oktar, pazarlama dinamiklerinin eskiye oranla daha hızlandığını, farklılaşıp çeşitlendiğini söylüyor.
Oktar, “Bunun için eski iletişim metotları yerine değişen dünyanın hızına ayak uyduran, hedef kitleleri silolar yerine küçük parçalara ayıran, çoklu kanallı ve veriden tüketici içgörülerine dayanan, yaratıcılığı öne çıkaran sonuçları ölçülebilen, yeni nesil bir ajansa ihtiyaç var” diyor.
Sanem Oktar, bu yüzden WPP bünyesinde yer alan veriye dayalı pazarlama bilgisi ve sonuç odaklı yaklaşım ile directComm ve dijital dünyanın yaratıcı gücüne sahip Wunderman’ın bir araya gelerek istenen sinerjiyi oluşturduğunu anlatıyor.
Peki yeni ajansın iş yapış şekli nasıl olacak? İki şirketin farklı yetkinliklerinin bir araya gelerek yap-boz parçaları gibi birbirlerini tamamlayacaklarını söyleyen Sanem Oktar, konuşmasını şöyle sürdürüyor: ‘Veri teknolojilerine dair farklı yaklaşım ve yetkinliklerimizin birleşmesiyle çok daha güçlü bir data analist ekibine sahip olduk.
Hem CRM verisi hem de dijital müşteri verisini birleştirerek müşteri yolculuğunu daha iyi anlayacak yetkinliğe ve bunu sağlayacak teknolojiye sahip olduk. Böylece kesintisiz müşteri yolculuğunu takip edip veriye odaklı yaratıcı çözümleri daha kolay sunabileceğiz.”
Genişleyen yaratıcı ekip ve global tecrübe ile birlikte data odaklı çalışmanın öncü işlerini şimdiden ortaya koymaya başladıklarını anlatan Sanem Oktar, burada Wunderman’nın sahip olduğu global tecrübe ve örnek çalışmaların kendilerine yol gösterdiğinin altını çiziyor.
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