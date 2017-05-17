Y ve Z kuşağında marka bilinirliğini artıracak
Son tüketicide marka bilinirliğinin düşük olduğunu gören Aksa Jeneratör, mart ayında yeni bir iletişim kampanyasına başladı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, bu kampanyayla geleceğin satın alma sorumlularına ulaşıp onlar nezdinde marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Aksa Jeneratör Pazarlama Müdürü Ergün Yılmaz, böylece sevilen bir marka olmayı hedeflediklerini ifade ediyor.
İnşaat ve gayrimenkul alanındaki yatırımların büyüttüğü sektörlerden biri de jeneratör pazarı. Çünkü AVM, plaza ya da toplu konutlarda elektrik kesintisi düşünülemiyor.
Ayrıca pek çok işyerinde verimlilik üzerine çalışmalar yapılırken, birkaç saat elektriğin olmamasının maliyetini şirketler taşımak istemiyor.
Bugün Türkiye’de jeneratör pazarının büyüklüğünün yaklaşık 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler geliştirdikleri ürünlerle fark yaratmaya çalışıyor.
Jeneratör pazarının büyük oyuncularından biri olan Aksa Jeneratör, bir yandan ürün gamını farklılaştırırken diğer yandan da marka bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Kazancı Holding şirketlerinden olan ve 1968 yılında kurulan Aksa, bugün üç kıtadaki üretimiyle 169 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden biri olan, düşük yakıt sarfiyatlı, düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratör üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, son reklam kampanyasıyla da dikkati çekiyor.
Aksa Jeneratör Pazarlama Müdürü Ergün Yılmaz, 2005 yılından bu yana iletişim yaptıklarını söylüyor. Ancak Yılmaz bugüne kadar daha hedef kitle bazlı iletişim yaptıklarının altını çiziyor.
Bilinirliği artırmak ve sevilen marka olmak hedefiyle mart ayında yeni bir kampanyaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Aksa, jeneratör satın alma kararı veren kişiler tarafından bilinen bir marka. Ancak son kullanıcıda marka bilinirliğimiz düşük.
Bunun yanında, Y ve Z kuşağının geleceğin satın alma sorumluları olduğu düşünüldüğünde, tüm mecraları kullandığımız bir iletişim kampanyası yapıp marka bilinirliğimizi artırmamız gerektiğini düşündük.”
İMAJ KAMPANYASI
Bugüne kadar daha çok ürün odaklı reklam kampanyaları yapan Aksa Jeneratör, 27 Mart’ta mecralara çıkan yeni kampanyasında samimi, insana dokunan bir iletişim dili kullanmayı tercih etti.
“Bu bir imaj kampanyası” diyen Ergün Yılmaz, dört reklam filmi hazırladıklarını ve bunun üçünün mecrada olduğunu belirtiyor.
“Hayat kesintisiz Aksa” sloganını taşıyan reklamlarıyla ilgili güzel yorumlar aldıklarını ve reklamlarının organik paylaşım oranlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, yıl sonuna kadar kampanyanın süreceğini de sözlerine ekliyor.
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