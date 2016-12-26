24. İTÜ EMÖS “Sanal Rönesans”
Türkiye’nin en uzun soluklu ve en yenilikçi öğrenci etkinliği İTÜ EMÖS bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamaya geliyor!
Türkiye’nin en aktif iş ve kariyer kulüplerinden biri olan İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24.sü düzenlenen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), Akbank Ana Sponsorluğu’nda 31 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında İTÜ Maçka Kampüsü’nde “Sanal Rönesans” teması etrafında şekillenecek!
Her şeyin sanala yöneldiği günümüz dünyasında, yeni bir çağın başlangıcını, Sanal Yeniden Doğuş’u simgeleyen “Sanal Rönesans”ın alt başlıkları; Data Analytics(Veri Mantıksal Analizi), Dijital Dönüşüm, Fintek, Endüstri 4.0, Girişimcilik Ekosistemi ve Cognitive Computing(Bilişsel Bilişim) şeklinde olacak.
Etkinlik kapsamında konusunda uzman üst düzey şirket yetkililerinin katılacağı oturumlarda ve beyin fırtınalarının dinmek bilmeyeceği panellerde İTÜ EMÖS katılımcıları, iş ve teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olabilecek; aynı zamanda diğer katılımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle iletişim kurma fırsatı bulacaklar.
Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri’nde öğrenciler, hem sektörünün lider firmalarıyla vaka analizi, iş simülasyonu veya eğitim platformlarında bir araya gelme fırsatı bulacak hem de kültür, sanat, kişisel gelişim vb. alanlar üzerine gerçekleşecek workshoplarla kendini yeniden keşfedecek.
24. İTÜ EMÖS KONUŞMACILARI;
Dr. Soner Cayko – BKM Express Genel Müdürü
Ali Rıza Ersoy – Siemens Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Müdürü
Cenk Kıvılcım – Cisco Türkiye CEO
Koray Çandır – Intel IoT ve Gömülü Sistemler Direktörü
Emre Güzer – PayU Türkiye CEO
Dr. Axel Busch – Vaillant Türkiye CEO
Mustafa Ayhan – Bosch Türkiye ve Ortadoğu IoT ve Endüstri 4.0 Koordinatörü
Coşkun Bedük – Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Genel Müdürü
Dr. Reha Akçakaya – Şişecam Düzcam Grup Başkanı
Sinem Cantürk – KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı
Emek Akbal – AvivaSA Dijital Dönüşüm Bölüm Yöneticisi
Walter Brattinga – Türk Henkel Tüketici Yapıştırıcıları Türkiye Müdürü
Zeynep Olcay Öztürk – Loreal Türkiye Pazarlama Direktörü
Selcem Özmen Bengitöz – Colgate-Palmolive Müşteri Servisi ve Lojistik Direktörü
Doç. Dr. Sait Ölmez – Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Master Direktörü
Prof. Dr. Ata Akın – Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Derya Yücel – Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Küratör
Selçuk Artut – Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
AJANS PANELİ
Ahmet Beliktay – Akıl Fikir İşleri Ajans Direktörü
Emre Perçin – Y&R Stratejik Planlama Müdürü
Enis Orhun – C-Section
SANAT PANELİ
Beral Madra – Kuad Galeri Küratör ve Sanat Eleştirmeni
Ali Alışır – Fotoğrafçı
Selçuk Artut – Medya Sanatçısı
COWORKING PANELİ
Batuhan Dalcı – Insprad Medya Co-Founder
Ahmet Onur – Kolektif House Co-Founder
Atılım Şahin – Atölye İstanbul Komünite Yöneticisi
Gökhan Beydoğan – Workinton Co-Founder
*24. İTÜ EMÖS’e kaydolmak ve Kariyer Atölyeleri’ne başvurmak için www.ituemos.com ‘a tıklayabilirsiniz.
*Seminerler ücretsizdir. Üç günün ardından katılım belgesi verilecektir.
*Kariyer Atölyeleri’ne katılım eleme sonucu gerçekleşecektir. Birden fazla atölye seçilebilmektedir.
*Tüm sorularınız için emos@ituemk.org adresine mail atabilirsiniz.
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