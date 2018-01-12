25’inci İTÜ EMÖS’te ana tema, ‘Dinamik Hikaye’
İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün düzenlediği İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (İTÜ EMÖS), 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 25’inci kez gerçekleştirilecek.
25’inci İTÜ EMÖS’ta; ‘Dinamik Hikâye’ teması çerçevesinde ‘Dijital Ekonomi’, ‘Otomasyon’, ‘Humanized Big Data’, ‘Immersive Technology’, ‘Ultimate Flexible Working Environment’ ve ‘Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ alt başlıkları incelenecek.
QNB Finansbank ana sponsorluğunda; Atlasglobal, Bosch, Henkel, LC Waikiki, Unilever, Anadolu Group, Arçelik, BSH, Pladis, Şişecam, Vaillant Group, Vodafone, Allianz, Colgate-Palmolive, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Ford Otosan, Hayat Kimya, KPMG, Loreal, Migros, Pfizer, Sompo Japan Sigorta gibi şirketlerin katılımıyla gerçekleşen ve 5 gün sürecek olan etkinlik kapsamında, dinleyiciler alanında uzman üst düzey yöneticilerin katılacağı oturumlar ile hem güncel iş trendleri hakkında bilgi sahibi olacak hem de iş dünyasının önde gelen isimleri ile birebir iletişim kurma fırsatı yakalayacaklar.
Oturumlara paralel olarak gerçekleşecek olan İTÜ EMÖS Kariyer Atölyeleri’nde şirketler ile vaka analizi, iş simülasyonu ya da eğitim gibi platformlarda bir araya gelme şansı yakalayacak olan katılımcılar, diğer yandan da kültür, sanat, kişisel gelişim vb. gibi ilgileri olan alanlar üzerine gerçekleşecek interaktif workshoplarla hem eğlenecek hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekler.
Bu yıl Kariyer Atölyeleri’nde QNB Finansbank Proje Yönetimi, Storytelling Academy Hikayeleştirme, Artbiztech Dijital Sanat Deneyimi, Intel Deeplearning, Onur Gözüpek Bitcoin ve Kripto Paralar, Sompo Japan Case Study Atölyesi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Atlasglobal, Unilever, Henkel, LC Waikiki, Bosch, Ford Otosan gibi şirketler de çeşitli atölyeler düzenleyerek katılımcılarla bir arada olacak.
84 üniversite ve 96 farklı bölümden bin 700’in üzerinde katılımcıyla gerçekleşen İTÜ EMÖS’a www.ituemos.com adresinden etkinliğe kayıt olunabilir ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgiyi alınabilir.
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