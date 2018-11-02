ADhere Reklamcılık Günleri 17-18 Kasım’da
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, reklam dünyasının önde gelen isimlerini katılımcılarla buluşturan, sektörde merak edilen konuların ve yükselen trendlerin konuşulduğu ADhere Reklamcılık Günleri’nin 12’ncisini düzenliyor. ADhere, bu yıl 17-18 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği ADhere Reklamcılık Günleri, geleneksel reklamcılık, reklamcılıkta strateji, prodüksiyonun incelikleri, reklam ve jingle, yeni nesil ajanslar, dünden bugüne reklamcılık ve sektörün geleceği konu başlıklarıyla düzenleniyor.
Etkinlik, 17 Kasım Cumartesi Reklamcılık Vakfı Başkanı Lize Karaboğa’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. TBWA\ISTANBUL CCO’su İlkay Gürpınar, DEPO Film Kurucusu ve Executive Producer’ı Ender Sevim, C-Section CEO’su Enis Orhun ve Jingle Jackson Kurucusu Emre Irmak, Deeper Yönetici Ortağı İhsan Özçıtak ve BLAB Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Taylan Yapıcı da etkinlikte yer alacak.
TBWA\ISTANBUL’dan statejist Ceren Şehitoğlu, Medina Turgul DDB Executive Kreatif Direkörü Kurtcebe Turgul, Manajans/JWT Kreatif Direktörü Sami Basut, TBWA\ISTANBUL Chief Data Officer’ı Nüzhet Algüneş ve Tribal Worldwide İstanbul Kreatif Direktörü Arda Erdik gibi sektörün önemli isimlerinin yanı sıra Batesmotelpro ekibi gibi youtuberlar ve ünlü isimler de konuk olacak.
17-18 Kasım’da oturumlara paralel yapılacak workshop’lar, öğrencilere çeşitli kariyer olanakları sunacak speed dating ve portfolyo gösterimiyle devam edecek olan etkinlikte eğlence öğesi de ön planda olacak.
ADhere Reklamcılık Günleri, üniversite öğrencilerine reklamcılık sektörünün kapılarını aralarken workshop ve kariyer etkinlikleriyle katılımcılarına etkinlikte aktif bir şekilde yer alma olanağı da sağlıyor. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve katılım formu için http://adhere.buik.net ziyaret edilebilir.
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