Boğaziçi, internet girişimcilerini çağırıyor

Şubat 14, 2017 0 Yorum 98 Okunma
Boğaziçi, internet girişimcilerini çağırıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) ve Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) İTÜ çekirdek partnerliğinde, ‘E-Founder İnternet Girişimleri Yarışması’na imza atıyor.

28 Şubat’a kadar başvurulabilecek yarışmada, katılımcılar internet girişimlerini hayata geçirecek.

Final sunumları, 1 Nisan’daki Boğaziçi Online Girişimcilik Zirvesi’nde yapılacak.

Kazanan takıma İTÜ Çekirdek kuluçka ile TEB ve E-Tohum Ofis desteği verilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.efounder.org 

 



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