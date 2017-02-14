Boğaziçi, internet girişimcilerini çağırıyor
Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (COMPEC) ve Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) İTÜ çekirdek partnerliğinde, ‘E-Founder İnternet Girişimleri Yarışması’na imza atıyor.
28 Şubat’a kadar başvurulabilecek yarışmada, katılımcılar internet girişimlerini hayata geçirecek.
Final sunumları, 1 Nisan’daki Boğaziçi Online Girişimcilik Zirvesi’nde yapılacak.
Kazanan takıma İTÜ Çekirdek kuluçka ile TEB ve E-Tohum Ofis desteği verilecek.
Ayrıntılı bilgi için: www.efounder.org
Önceki haber Öğrenci ve iş dünyası Özyeğin’de buluşuyor
Sonraki haber Gelin hayallerinizi konuşalım
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?