Boğaziçi Marka Zirvesi 8-9 Aralık’ta
Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği Boğaziçi Marka Zirvesi’nin altıncısı #şimdidahahızlı mottosuyla 8-9 Aralık’ta BOUN Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Nestlé ana sponsorluğunda ve P&G, Eczacıbaşı, Colgate-Palmolive, L’Oreal, GSK, Danone gibi markaların sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede, dijital çağın pazarlamaya etkisi, sanat ve pazarlamanın birlikteliği, tüketici davranışlarının analizi gibi konular işlenecek.
Etkinlikte Facebook Türkiye Marka Direktörü Özge Gilan
Deeper Yönetici Ortağı İhsan Özçıtak
P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu
Google Türkiye Bireysel Pazarlama Sektör Yöneticisi Işıl İsmet Heves
FutureBright Kurucusu ve Yönetici Ortağı Akan Abdula
Google Türkiye Teknoloji Sektör Yöneticisi Hilmi Aydın
Ağaoğlu Şirketler Grubu Pazarlama Yöneticisi Ahmet Şenkaya
Saffron Brand Consultants Türkiye, Rusya ve Orta Asya Yönetici Direktörü Turgay Adıyaman gibi isimler yer alacak.
Ayrıca Kapital Medya Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan moderatörlüğünde gerçekleşecek ve MediaMarkt Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, Mondelez International Türkiye Yönetici Direktörü İhsan Karagöz, B/S/H Pazarlama Direktörü Hilal Merter ve Reckitt-Benckiser Pazarlama Direktörü Tarık Bayar’ı ağırlayacak olan CMO Society paneli de yapılacak.
Detaylı bilgi http://markazirvesi.buik.net’te.
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