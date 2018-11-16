Boğaziçi Üniversitesi’nde İK konuşulacak

Kasım 16, 2018 0 Yorum 103 Okunma
Boğaziçi Üniversitesi’nde İK konuşulacak

Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün organizatörlüğünde insan kaynaklarının (İK) profesyoneller tarafından işleneceği HR101 İK Zirvesi’nin üçüncüsü, bu yıl 1-2 Aralık’ta BOUN Garanti Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Zirvede İK’nın fonksiyonları, İK’da trend konular farklı sektör ve farklı şirketlerden alanında uzman isimler tarafından işlenecek.

Etkinliğin bu yılki konuşmacılarından bazıları şöyle:

Didem Gürcüoğlu – Management Center Türkiye Genel Müdürü

Neşe Yazicioğlu – Google Türkiye Agency Business Manager

Murat Yüksel – Gittigidiyor İnsan Kaynakları Direktörü

Ezgi Kargan – Kariyer.net – Genel Müdür Yardımcısı

Nilüfer Demirkol – Nestle İnsan Kaynakları Direktörü

İdil Türkmenoğlu – Yönetici, Yazar, Danışman, Konuşmacı, Öğretim Görevlisi

Bahar Özen -ING Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Ece Çiftçi – SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Başkanı

Şennur Kuru – Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı

Ahmet Yüce -Toptalent.co Kurucu Ortağı

Henkel İnsan Kaynakları ekibi

L’Oreal İnsan Kaynakları ekibi

HR101 İnsan Kaynakları Zirvesi’nin detaylı programı, hr101buik.net’te.



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