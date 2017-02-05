Boğaziçi’nden inovasyon programı

Şubat 5, 2017 0 Yorum 62 Okunma
Boğaziçi’nden inovasyon programı

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi, inovasyon ve girişimcilikte uzmanlaşmak isteyenler için ‘İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı’ başlatıyor.

6 Şubat’ta başlayacak ve 12 hafta sürecek program, uzaktan eğitim formatında üç modülde sekiz ders, 48 video ve tartışma forumlarından oluşuyor.

Bilgi için www.inovasyonegitim.com, başvuru için inovegitim@boun.edu.tr veya 0212 359 47 78’den iletişime geçilebilir.



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