Boğaziçi’nden inovasyon programı
Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi, inovasyon ve girişimcilikte uzmanlaşmak isteyenler için ‘İnovasyon ve Girişimcilik Sertifika Programı’ başlatıyor.
6 Şubat’ta başlayacak ve 12 hafta sürecek program, uzaktan eğitim formatında üç modülde sekiz ders, 48 video ve tartışma forumlarından oluşuyor.
Bilgi için www.inovasyonegitim.com, başvuru için inovegitim@boun.edu.tr veya 0212 359 47 78’den iletişime geçilebilir.
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