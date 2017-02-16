Boğaziçi’nin ilk ve tek şirket yönetim simülasyonu yarışması seni bekliyor!
BÜYAK tarafından düzenlenecek olan Boğaziçi’nin İlk ve Tek Şirket Yönetim Simülasyon Yarışması olan Boğaziçi Business Challenge bu sene 17-19 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesinde!
• Etkinliğe katılım 4’er kişilik gruplar şeklinde olur.
• Başvuran takımlar arasından 20 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında PwC sponsorluğunda gerçekleşecek ön eleme süreci ile 32 takım seçilir. Seçilen 32 takım Online Case sürecine girer.
• Online Case elemesi ile 8 finalist takım belirlenir.
• 3 gün süren final aşamasında 8 etaptan oluşan şirket yönetimi simülasyonu oyunu oynanmaktadır.
• Yarışmacılar etap aralarında alanında lider sponsor şirketlerin sunumlarını dinleyecek ve mülakat simülasyonlarına katılacaklardır.
ŞİRKET YÖNETİMİ SİMÜLASYONU OYUNU NEDİR?
Rakip takımların kurduğu şirketlerle ortak bir pazarda yarışmayı sağlayan sanal iş dünyası oyunudur. Takımlar aynı salonda 3 gün boyunca rekabet ederler. 4 kişilik takımlardaki her bir birey farklı departmanların başına geçerek stratejik kararlar verir ve şirketlerini zirveye taşımak için çabalar. 3 günlük final aşaması sonrası sonuç kriterleri değerlendirilerek kazanan takım belirlenir.
BOĞAZİÇİ BUSİNESS CHALLENGE ÖDÜLLERİ
1.Takıma Sabancı Üniversitesi MBA Programı
En yüksek puan toplayan 5 takıma Staj Ödülü
STAJ ÖDÜLÜ SAĞLAYAN SPONSOR ŞİRKETLER :
Garanti, PwC, Peak Games, Boyner, Trendyol
Son başvuru 19 Şubat’ta!
Hemen başvurmak için: bit.ly/bbc17basvuru
Detaylı bilgi için: www.bogazicibusinesschallenge.com
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