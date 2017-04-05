Brandmarker için geri sayım başladı
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Brandmarker, 20’inci yılında yeni bir konseptle geliyor.
Sponsorluğunu Volkswagen’ın üstlendiği yarışma, üniversite öğrencilerine kendilerini geliştirme olanağı sunarken, markanın pazarlama sürecini bütünüyle ele alarak katılan ekiplere gerçek hayat deneyimi yaşatmayı hedefliyor.
Başvurular, 7 Nisan’a kadar etkinliğin resmi web sitesinden pazarlama ve reklam kategorileri için ayrı ayrı alınacak. Başvuru sürecinde gruplardan basic bir case’i çözmeleri beklenecek.
Ön eleme sonucunda iki kategoriden birine başvuran ekipler arasından sekiz pazarlama ve sekiz reklam ekibi seçilecek ve seçilen ekipler 21 Nisan’da duyurulacak. Yarışma 5 Mayıs’ta start alacak.
Ana sponsor Volkswagen tarafından verilecek brief üzerinde önce pazarlama ekipleri çalışmaya başlayacak ve birer pazarlama brief’i hazırlayacak.
Çalışmalarını tamamlayan ekipler eşleştikleri reklam ekipleriyle 6 Mayıs’ta bir araya gelecek; reklam ekipleri, aldıkları pazarlama brief’leri doğrultusunda kampanyayı tamamlayacak.
Eşleşen ekipler 8 Mayıs’ta beraber final sunumlarını gerçekleştirecek, pazarlama ve reklam dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda birinci seçilen ekip yurtdışı gezisi ödülüne ulaşırken iyi pazarlama stratejileri ve yaratıcı reklam fikirleri de ayrıca ödüllendirilecek.
Ayrıca finale kalan ekipleri hediye çekleri, Brandweek ve Kristal Elma etkinlik biletleri, elektronik alet ve staj ödülleri gibi çeşitli birçok ödül bekliyor olacak.
Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi ve katılım formu için brandmarker.buik.net sitesi ziyaret edebilebilir.
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