BUİK Investimate için geri sayım başladı
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü (BUİK), dördüncü kez düzenleyeceği Boğaziçi’nin tek sanal yatırım yarışması Investimate’i başlatıyor.
Yatırım konusunda öğrencilere bilinçli yatırım tecrübesi kazandırmayı amaçlayan yarışma, altı hafta sonrasında büyük finalle birincilerine yurtdışı seyahat ödülü sunacak.
Sanal yatırım alanındaki yarışmaların ilki olan Investimate, bu yıl Turkish Bank sponsorluğuyla 12 Mart’ta başlayacak.
Investimate; hisse senedi, VİOP gibi araçlara canlı verilerle yatırım yapma olanağı sağlayarak öğrencilerin piyasaya olan ilgisini arttırmayı amaçlıyor.
Her haftanın birincileri ayrı ayrı seçilecek ve altı hafta sonunda kazancını en çok arttıran sekiz kişi finale katılmaya hak kazanacak.
Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ve kayıt formuna, investimate.org ve investimate.buik.net/kayit’tan ulaşabilirsiniz.
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