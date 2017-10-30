Finans Kongresi 25-26 Kasım’da ODTÜ’de!
Alanında uzman finansçılar ve şirket CFO’ları Finans Kongresi’nde öğrencilerle buluşuyor! ODTÜ İşletme Topluluğu, bu sene 11.sini düzenleyeceği Finans Kongresi adlı etkinlik ile tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerine finans dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor.
Finans dünyasındaki gelişmeler, finansal teknoloji gibi konuları konuşmak ve deneyimlerini paylaşmak üzere alanında uzman finansçıları ve şirket CFO’larını öğrenciler ile buluşturuyor.
25-26 Kasım 2017 tarihinde Ankara MEB Şura Salonu’nda tüm üniversite öğrencilerine açık olarak paneller ve seminerler şeklinde gerçekleştirilecek etkinliğin teması “Finans Alanında Dijitalleşme” olacak. Ayrıca etkinlik katılımcıların da sorular yöneltebileceği interaktif bir şekilde gerçekleşecek.
Alanlarında uzman finansçılar olan Belgin Maviş, Burhan Eliaçık, Murat Sağman, Gökhan Şen, Yaşar Erdinç ve Zümrüt İmamoğlu gibi isimlerin katılacağı etkinlik hakkında hakkında detaylı bilgi için finanskongresi.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.
En az 8 oturuma katılan katılımcılara “Finans Kongresi Sertifikası” verileceği ve konaklama opsiyonun da bulunduğu biletler için: www.biletino.com
Ayrıca biletlerinizi üniversitenizde bulunan kampüs liderlerinden de temin edebilirsiniz!
Facebook Event sayfası için: https://www.facebook.com/events
ODTÜ İşletme Topluluğu
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