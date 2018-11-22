Find Your Co-Founder, 18 Aralık’ta
ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, hayatın her alanında yapıcı ve yaratıcı çözümler üreten, fark yaratacak vizyona sahip her insanı girişimci olarak tanımlıyor.
Düzenlediği etkinliklerle Ankara ve Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin bir parçası haline gelen topluluğunun bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği ‘Find Your Co-Founder’, 18 Aralık’ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Find Your Co-Founder, kısaca girişim fikrini tek başına hayata geçirememiş girişimcilik meraklılarının, aradığı ekip arkadaşına ulaşması için çeşitli yeteneklere sahip ve bir ekibi tamamlayacak niteliklere sahip olan kişilerle bir araya geldiği bir etkinlik olarak tanımlanıyor.
Bu platform sayesinde kurulan takımlar, uzman mentor ekibiyle çalışmalara başlayarak start uplarının ilk adımlarını atmış olacak.
Bunun yanı sıra öğrencilerin staj bulma problemine alternatif çözümler geliştirmeye çalışan ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, bu etkinlikle birçok köklü şirketin öğrencilerle buluşabileceği bir platform yaratmayı amaçlıyor.
Detaylı bilgi için http://cofounder.odtuggt.org/ ziyaret edilebilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?