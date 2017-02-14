Gelin hayallerinizi konuşalım
Türkiye’nin kampüs dışı ilk öğrenci etkinliği olan MEC Business Seminar, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden özgeçmiş elemesiyle seçilmiş öğrenciler ile şirket temsilcilerini oturumlar, paneller, vaka çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklerle bir araya getirmeyi amaçlayan üç günlük bir yoğunlaştırılmış kariyer kampıdır.
Geçmiş yıllarda Ali Ağaoğlu, Ali Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Caner Tunaman, Emin Çapa, Haluk Okutur, Hamdi Akın, İzzet Karaca, Kemal Şahin, Nasuh Mahruki, Nusret Gökçe, Ömer Sabancı, Pınar Eczacıbaşı, Rifat Hisarcıklıoğlu, Saadettin Saran, Vuslat Doğan Sabancı gibi farklı sektörlerin lider isimlerini ağırlayarak Türkiye’nin en köklü ve başarılı öğrenci etkinlikleri arasına girmeyi başarmış olan MEC Business Seminar, 14.kez bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini buluşturuyor.
Bu yıl 3-4-5 Mart’ta Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek olan etkinlikte Doğan Şentürk (Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni), Ersin Pak (Allianz Sigorta A.Ş. CFO), Hakan Baş (Lidyana.com CEO), Hüseyin Özdilek (Özdilek Holding Kurucusu), İhsan Karagöz (Mondelez International Türkiye CEO), Oğuz Uçanlar (McDonald’s Türkiye Genel Müdürü) ve daha pek çok sektör lideri isim, özgeçmiş elemesi ile seçilmiş 150 öğrenci ile bir araya geliyor.
QNB Finansbank daimi sponsorluğu ve pladis Global ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte oturumlar, paneller, workshoplar, networking kokteyli, İK Gala Yemeği, sürpriz hediyeler ve şirket ödülleri 3 gün boyunca katılımcıları bekliyor.
Girişimcilerin hikayelerini öğrencilere ulaştırarak girişimcilik heyecanı uyandırma hedefiyle bu yıl eş zamanlı bir Girişimcilik Paneli ve Girişimcilik Fuarı da etkinlik programında yer alıyor. Epik işler, bionluk.com, visioninteractive, getpoi, tezgahçılar, Çay Kahve İnsan, Sendloop ve daha pek çok start-up ile tanışıp girişimcilik ekosistemindeki yolculuklarını dinlemek ve olağandan farklı kariyer hikayeleriyle hayallerinize ilerlemek istiyorsanız detaylı bilgi için mecbusinessseminar.org
Tarih: 3-4-5 Mart
Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel
Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2017
Başvuru için blog.stajim.net/14-mec-business-seminar-basvuru
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