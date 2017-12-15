‘Genç Akademi’ 23-24 Aralık’ta
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü’nün düzenlendiği ‘13. Genç Akademi’, bu yıl ‘Türkiye’nin Üniversite Buluşması’ sloganıyla, 23-24 Aralık’ta MEB Şura Salonu’nda gerçekleşecek.
Etkinliğe konuşmacı olarak
QNB Finansbank GMY Hakan Alp
Doğuş Yayın Grubu Başkanı Erdem Yerdelen
Bosch Ortadoğu ve Türkiye Başkanı Steven Young
Kişisel marka uzmanı Rüzgâr Mira Okan
Seri girişimci Hakan Baş katılacak.
Detaylı bilgi, www.genc-akademi.com
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